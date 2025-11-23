El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en varios periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten algunas gotas de lluvia durante el día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados . En las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 12 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 15 grados por la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 85% y el 100%, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día.

La humedad alcanzará su punto máximo en la mañana, con un 100% de humedad relativa, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 44 km/h. Las ráfagas más fuertes se experimentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar condiciones ventosas y un ambiente más fresco. Este viento, aunque puede ser incómodo, también ayudará a dispersar un poco la humedad en el aire.

Los periodos de lluvia serán intermitentes, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en la mayoría de los casos, pero que podrían ser suficientes para mojar el suelo y las calles. Las lluvias más significativas se esperan en la tarde, donde se registrarán hasta 0.9 mm de precipitación.

En resumen, los habitantes de Vilanova de Arousa deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias escasas y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más ventosas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.