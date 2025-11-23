El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante durante el día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será intermitente, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en los periodos más intensos.

La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 11 y 15 grados . A primera hora de la mañana, se espera que la temperatura sea de 11 grados, aumentando gradualmente a 14 grados hacia el mediodía. Por la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que las condiciones se sientan más frías, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea mínima, con un 10% de posibilidad de tormenta en las horas de la tarde. Sin embargo, la atención debe centrarse en las lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas.

Los habitantes de Vilagarcía de Arousa deben prepararse para un día de clima inestable, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables a mano. A pesar de las condiciones nubladas y la lluvia, la temperatura moderada permitirá que las actividades al aire libre sean viables, siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.