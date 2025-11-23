El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y subiendo hasta el 100% en la franja horaria de 09:00 a 10:00.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia escasa se mantengan, con precipitaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 1 mm entre las 09:00 y las 11:00. La lluvia será intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la franja horaria de 12:00 a 13:00, donde se prevé una acumulación de hasta 4 mm. Esto sugiere que los habitantes de Vilaboa deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente resbaladizas en las calles.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento puede intensificar la sensación de frío.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, la combinación de la lluvia y el viento puede hacer que las condiciones sean incómodas, especialmente para aquellos que necesiten desplazarse.

A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá estable en torno a los 13 grados, con un ligero descenso hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el final de un día gris y húmedo en Vilaboa.

En resumen, hoy será un día marcado por el cielo cubierto y la lluvia, con temperaturas frescas y vientos moderados. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.