El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla han dado paso a un cielo cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantiene alta a lo largo del día. La humedad relativa se sitúa en niveles elevados, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuye a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 a 11 grados . Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad, puede resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. Se recomienda abrigarse adecuadamente y estar atentos a las condiciones cambiantes.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes. A lo largo del día, se prevén acumulaciones de hasta 4 mm, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vila de Cruces experimenten al menos algunas gotas durante el día. Las lluvias serán ligeras, pero pueden ser suficientes para mojar el suelo y generar charcos.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable tener precaución, sobre todo en áreas abiertas. Las ráfagas de viento pueden ser intensas, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al desplazarse.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y la niebla podría regresar en algunos momentos, reduciendo la visibilidad. Los residentes deben estar preparados para condiciones de conducción difíciles, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. La combinación de temperaturas bajas, alta humedad y viento fuerte sugiere que es un buen día para quedarse en casa o realizar actividades en interiores. Si se debe salir, es fundamental abrigarse bien y estar atentos a las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.