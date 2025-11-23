El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando entre los 11 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse.
La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 1.5 mm en total. En las primeras horas, se anticipan lluvias escasas, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento en la intensidad de las mismas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.
La humedad relativa será alta, oscilando entre el 81% y el 99%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 47 km/h, provenientes del suroeste. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras, donde la combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.
A lo largo del día, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 14 grados, con mínimas de 11 grados en las primeras horas y máximas que no superarán los 15 grados. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la percepción del frío sea más aguda, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
En resumen, los vigueses deben prepararse para un día de clima invernal, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar museos o cafés, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días. La jornada concluirá con un ocaso a las 18:07, marcando el final de un día gris y húmedo en la ciudad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.
