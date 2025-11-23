El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La precipitación comenzará a ser notable a partir de la mañana, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 3 mm en las horas pico. La lluvia será escasa en las primeras horas, pero se intensificará hacia la tarde, donde se espera que la cantidad de agua caída sea más significativa. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00, lo que indica que es muy probable que los residentes necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es. Se recomienda a los habitantes de Valga que se vistan en capas y se preparen para un día húmedo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 46 km/h, con dirección predominante del suroeste. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas de mayor viento. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 15:00 y las 18:00, por lo que es aconsejable tener precaución si se planea estar al aire libre durante esos momentos.

A pesar de las condiciones adversas, la actividad en Valga no se detendrá. Los eventos programados para hoy pueden continuar, pero se sugiere que los organizadores y participantes estén preparados para las inclemencias del tiempo. La lluvia y el viento pueden afectar la logística, así que es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. La población debe estar preparada para las condiciones climáticas y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.