El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los residentes y visitantes de Tui experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 14 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Los habitantes de Tui deben estar preparados para estas condiciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento puede contribuir a una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para mantenerse cómodo durante el día.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque la intensidad de las precipitaciones será leve. Se espera que las lluvias sean intermitentes, lo que podría permitir breves momentos de claridad entre las nubes. Sin embargo, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Los vientos del suroeste añadirán un toque de frescura al ambiente, por lo que es importante estar preparado para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.