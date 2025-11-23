El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, rondando el 91% al inicio del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de frescor. La combinación de la alta humedad y las temperaturas relativamente bajas puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se acumulen alrededor de 0.1 a 1 mm a lo largo del día, con un pico de 1 mm en las horas de la mañana. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán ligeras. La lluvia escasa se concentrará principalmente en las primeras horas del día y podría continuar intermitentemente hasta la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 32 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Este viento puede generar ráfagas que, aunque no se prevén tormentas, podrían ser notables en ciertos momentos, especialmente en áreas más expuestas. La dirección del viento también contribuirá a que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:08, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en algunas áreas, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, los habitantes de Tomiño deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Es recomendable llevar paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.