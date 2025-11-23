El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en total, siendo más intensas en las horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 9 grados en las primeras horas, y alcanzando un máximo de 13 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 91% al final del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en las horas más intensas. Este viento podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se prevé que el viento se mantenga constante, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será muy baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la mañana. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de carácter ligero.

Los habitantes de Soutomaior deben prepararse para un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo, especialmente si se planea salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo mayormente inestables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.