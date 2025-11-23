El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 11 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 9 grados, alcanzando un máximo de 11 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 94% al 100% durante gran parte del día. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, por lo que se recomienda a los habitantes de Silleda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en total. Las lluvias más significativas se concentrarán en la tarde, con un 100% de probabilidad de precipitación entre las 19:00 y 01:00 horas. Las lluvias serán intermitentes y de baja intensidad, por lo que no se anticipan problemas significativos en las actividades diarias, aunque es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se sugiere tener precaución al realizar actividades al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 30 km/h, lo que podría afectar a los más vulnerables, como niños y ancianos.

La visibilidad se verá reducida en las primeras horas debido a la bruma, pero mejorará ligeramente a medida que avance el día. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones de la carretera si se planea viajar, ya que la combinación de lluvia y viento podría hacer que las condiciones sean resbaladizas.

En resumen, Silleda experimentará un día fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a la población estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones ante el viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.