El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando hasta 14 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 86% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente. Este nivel de humedad, combinado con las nubes densas, puede hacer que la percepción térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.8 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, por lo que no se anticipan problemas significativos en las actividades diarias.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en su punto máximo. Esto puede generar una sensación de frío adicional, especialmente en las zonas costeras. Se recomienda precaución a quienes se encuentren en áreas expuestas, ya que el viento puede ser fuerte en ciertos momentos del día.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de tormentas se mantiene baja, con un 5% de posibilidad en la franja horaria de la tarde. Esto indica que, aunque el tiempo será inestable, no se prevén fenómenos meteorológicos severos.

El orto se producirá a las 08:35 y el ocaso a las 18:07, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será escasa, lo que puede influir en el estado de ánimo de los habitantes. En resumen, hoy en Sanxenxo se vivirá un día típico de otoño, con cielos cubiertos, temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

