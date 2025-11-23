El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 12 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede dar lugar a la formación de niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede aportar un ligero alivio a la sensación térmica, aunque no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío provocada por la humedad.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se mantengan, aunque la intensidad será baja, con acumulaciones de precipitación que no superarán los 2 mm. Las lluvias más significativas se prevén en la tarde, con un 100% de probabilidad de precipitación entre las 19:00 y 21:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante este periodo.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día gris y húmedo, y que tomen precauciones al conducir debido a la posible niebla y a las condiciones resbaladizas en las carreteras.

