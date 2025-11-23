El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones de bruma y niebla también serán notables en varios momentos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas del día, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% durante todo el día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Salceda de Caselas experimenten al menos algunas gotas de lluvia. Sin embargo, no se esperan tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán más bien suaves y constantes.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en combinación con la alta humedad.

Es recomendable que los residentes se preparen para un día gris y húmedo, llevando paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas. Las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución, dado que la combinación de lluvia y niebla puede dificultar la visibilidad y crear superficies resbaladizas. En resumen, hoy será un día típico de otoño en Salceda de Caselas, donde la lluvia y la bruma dominarán el paisaje, invitando a disfrutar de un ambiente acogedor en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.