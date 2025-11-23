El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ribadumia según los datos de la AEMET
Hoy, 23 de noviembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se elevará ligeramente, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad en los intervalos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en la primera parte del día y hasta 1 mm en las horas posteriores. Las lluvias más intensas se prevén entre las 19:00 y 01:00, donde se podrían registrar hasta 1 mm de precipitación.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avanza, la humedad se mantendrá elevada, rondando entre el 89% y el 94%, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y húmeda.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría ayudar a dispersar un poco la sensación de humedad, aunque no será suficiente para evitar que el día se sienta bastante gris y húmedo.
La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:07, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes.
En resumen, Ribadumia experimentará un día de noviembre típico, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y ventosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.
