El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se elevará ligeramente, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad en los intervalos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en la primera parte del día y hasta 1 mm en las horas posteriores. Las lluvias más intensas se prevén entre las 19:00 y 01:00, donde se podrían registrar hasta 1 mm de precipitación.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avanza, la humedad se mantendrá elevada, rondando entre el 89% y el 94%, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y húmeda.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría ayudar a dispersar un poco la sensación de humedad, aunque no será suficiente para evitar que el día se sienta bastante gris y húmedo.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:07, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes.

En resumen, Ribadumia experimentará un día de noviembre típico, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y ventosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.