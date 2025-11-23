El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a condiciones húmedas.
Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 10 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 10 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar los 14 grados. Este rango térmico, aunque fresco, será relativamente cómodo para las actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la lluvia.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80%. Esto contribuirá a una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 12 y 51 km/h, predominando del sur y suroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas abiertas. Es aconsejable tener precaución al desplazarse, sobre todo en zonas donde el viento pueda afectar la visibilidad o la seguridad.
A medida que avance el día, se espera que las lluvias se intensifiquen ligeramente, especialmente en la tarde, con un acumulado total que podría llegar a 5 mm hacia el final del día. Esto podría ocasionar charcos y una mayor dificultad para la circulación en algunas vías.
Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Redondela planifiquen sus actividades con antelación, considerando el tiempo lluvioso y ventoso. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para disfrutar de una jornada segura y cómoda.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Luz verde por fin al derribo del gran símbolo del feísmo en Monteferro
- Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos
- Davila 20/11/2025