El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en el periodo de la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 14 grados . A lo largo del día, se espera que la temperatura máxima alcance los 14 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar paraguas o impermeables debido a la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 26 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar condiciones de viento incómodas, especialmente en zonas abiertas. Se recomienda precaución al desplazarse en bicicleta o en vehículos ligeros.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en el periodo de la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan tormentas eléctricas significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

El orto se producirá a las 08:34 y el ocaso a las 18:06, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos acercamos al invierno. En resumen, Pontevedra experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, ideal para disfrutar de actividades en interiores o para aquellos que no temen mojarse un poco al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.