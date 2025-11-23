El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% al inicio del día y manteniéndose en niveles cercanos al 100% durante la mayor parte de la jornada, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.
A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones de lluvia se intensifiquen ligeramente, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes. Las lluvias serán más notorias entre las 19:00 y 01:00, cuando se prevé que la intensidad aumente, aunque sin llegar a ser torrenciales.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 43 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica aún más baja, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que los residentes de Pontecesures se abriguen adecuadamente y tomen precauciones si deben salir, ya que las condiciones de viento y lluvia podrían dificultar la visibilidad y la comodidad.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia la noche, alcanzando un 40% entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica, aunque incómoda, no debería representar un riesgo significativo.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:06, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 12 grados . La combinación de la alta humedad y el viento fresco hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un final de jornada húmedo y fresco.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.
