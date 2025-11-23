El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 23 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 15 grados . Durante la mañana, la temperatura se situará en torno a los 9 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar un máximo de 15 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
La humedad será un factor predominante, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrarán niveles de hasta el 95%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Por lo tanto, es aconsejable llevar ropa abrigada y considerar el uso de paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento soplará de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, lo que no generará condiciones adversas, pero sí podría contribuir a una sensación de frescor. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.
En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea reducida en algunos momentos debido a la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría afectar el tráfico y la movilidad, por lo que se recomienda precaución al conducir.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La tarde podría traer un leve respiro en la intensidad de la lluvia, pero la probabilidad de precipitaciones seguirá presente. En resumen, un día fresco y húmedo espera a los habitantes de Ponteareas, con la necesidad de estar preparados para la lluvia y las bajas temperaturas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Luz verde por fin al derribo del gran símbolo del feísmo en Monteferro
- Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos
- Davila 20/11/2025