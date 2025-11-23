El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 15 grados . Durante la mañana, la temperatura se situará en torno a los 9 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar un máximo de 15 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

La humedad será un factor predominante, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrarán niveles de hasta el 95%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Por lo tanto, es aconsejable llevar ropa abrigada y considerar el uso de paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, lo que no generará condiciones adversas, pero sí podría contribuir a una sensación de frescor. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea reducida en algunos momentos debido a la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría afectar el tráfico y la movilidad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La tarde podría traer un leve respiro en la intensidad de la lluvia, pero la probabilidad de precipitaciones seguirá presente. En resumen, un día fresco y húmedo espera a los habitantes de Ponteareas, con la necesidad de estar preparados para la lluvia y las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.