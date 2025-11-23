El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en su mayoría serán ligeras.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 8 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda y fría.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 42 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los habitantes de Ponte Caldelas que se vistan adecuadamente para el tiempo, optando por ropa abrigada y resistente al agua.

A lo largo del día, las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 2 mm en algunos periodos. Las horas de mayor actividad de lluvia se prevén entre las 11:00 y las 15:00, cuando se podrían registrar las precipitaciones más intensas, aunque aún se considerarán ligeras. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas será baja, con un 0% de posibilidad, lo que sugiere que no se esperan fenómenos severos.

Los amaneceres y atardeceres serán marcados por la nubosidad, con el orto a las 08:34 y el ocaso a las 18:06. Esto significa que los días son cada vez más cortos, y la luz solar será escasa. En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día típico de otoño, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para el tiempo húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.