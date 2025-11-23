El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a los residentes durante la mayor parte del día. Las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando un 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 a 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre si se cuenta con la vestimenta adecuada. Sin embargo, es recomendable llevar paraguas o impermeables, ya que la probabilidad de precipitación es alta, con valores que alcanzan hasta 3 mm en las horas más críticas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de la bruma y la niebla que se espera en la región, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será una constante, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar rápidamente.

A medida que avance el día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las zonas costeras y en áreas con mayor vegetación. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

En resumen, Poio experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Los residentes deben prepararse para condiciones de visibilidad reducida y vientos moderados, asegurándose de estar equipados para enfrentar el tiempo variable que caracteriza a esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.