El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se forme niebla en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, con un ligero aumento a 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la nubosidad persistirá, y se prevé la aparición de lluvia escasa en varios momentos del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.5 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Pazos de Borbén necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, contribuirá a mantener la humedad en el ambiente, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 12 grados, pero la combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que se sienta más fresco. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas por la bruma y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y al anochecer, cuando la visibilidad podría reducirse considerablemente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente a 11 grados. La probabilidad de lluvia escasa continuará, y se espera que las condiciones de humedad se mantengan elevadas, con valores que podrían llegar al 100% en las últimas horas del día. Los habitantes de Pazos de Borbén deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes y condiciones de visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.