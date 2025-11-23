El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 10 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 58 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque fresco, contribuirá a la dispersión de la humedad en el ambiente.

La humedad relativa será alta, rondando el 90% durante la mayor parte del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. En particular, la humedad alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que es indicativo de la inminente lluvia. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en momentos de lluvia, especialmente durante las horas de mayor precipitación. Los conductores deben tener precaución, ya que las condiciones pueden volverse resbaladizas debido a la combinación de lluvia y viento.

A lo largo de la jornada, las nubes altas también estarán presentes, aunque no se anticipan tormentas significativas. La probabilidad de tormenta es baja, con un 5% en las horas de la mañana, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se sale, es esencial estar preparado para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.