El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que se mantiene alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 9 y 14 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en la mañana, alcanzando un mínimo de 9 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando a los 14 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% en las horas más críticas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad será un factor constante, con niveles que se mantendrán en torno al 100% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a la sensación de pesadez en el ambiente. Esto, combinado con la bruma que se espera en algunos momentos, podría limitar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, y es recomendable tener precaución al desplazarse. Las velocidades del viento oscilarán entre 8 y 39 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones de lluvia se mantengan, aunque con una ligera disminución en la intensidad hacia la noche. El ocaso se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un paisaje otoñal cubierto de nubes. Los residentes de O Rosal deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.