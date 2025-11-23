El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 13 grados. Las condiciones de nubosidad persistirán, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un leve respiro en la densidad del cielo. Sin embargo, se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las horas más activas de la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán ligeras. No se prevén tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán más bien suaves y continuas, sin el riesgo de fenómenos meteorológicos severos.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de O Porriño que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir. Las condiciones climáticas podrían afectar actividades al aire libre, por lo que es aconsejable planificar en consecuencia. La puesta de sol se espera para las 18:07, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frío se intensificará con la llegada de la noche.

En resumen, O Porriño experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias escasas, con temperaturas frescas y un viento moderado, lo que sugiere un ambiente típicamente otoñal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.