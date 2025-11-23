El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 42 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de viento incómodas, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que quienes se desplacen por la costa o realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas intensas.

La precipitación acumulada durante el día podría alcanzar hasta 0.8 mm, con episodios de lluvia más intensa en la mañana y la tarde. A pesar de que las lluvias no serán torrenciales, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la niebla y las nubes bajas, especialmente en las primeras horas. Esto podría complicar la conducción y las actividades en la costa, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias escasas y un viento notable del suroeste. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.