El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 95% en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.4 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos, aunque no se anticipan tormentas eléctricas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La temperatura se mantendrá relativamente estable, con un leve aumento en las horas de mayor calor, pero sin llegar a ser incómoda. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes de Nigrán que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades bajo techo, como visitar cafés o museos locales, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.