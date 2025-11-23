El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, Mos se enfrenta a un día mayormente cubierto, con condiciones de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitaciones que se mantendrá constante. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 87% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Los vientos soplarán predominantemente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en momentos puntuales, especialmente por la tarde.

A lo largo del día, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas de mayor actividad. La lluvia será intermitente, lo que significa que habrá momentos en que el cielo se mantenga cubierto sin precipitaciones significativas.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen desplazamientos.

En cuanto a la evolución del tiempo, se prevé que las condiciones se mantengan estables a lo largo del día, con un ligero aumento en la temperatura hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se decide salir, llevar un paraguas y vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.