El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de bruma.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Moraña necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 40 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 13 grados , pero con la alta humedad y el viento, la sensación térmica podría ser notablemente más baja. A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo gris y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que tomen precauciones si deben salir, especialmente en las horas de mayor precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.