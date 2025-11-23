El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la formación de bruma.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 8 y 14 grados . Las lluvias serán ligeras, con precipitaciones que oscilarán entre 0 y 0.5 mm en las horas de mayor actividad, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque no se anticipan tormentas.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 10 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento de hasta 13 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar el tráfico y las actividades matutinas. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.

A lo largo del día, la temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 12 grados . La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Por la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados .

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y frescas a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.