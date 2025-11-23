El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que rondan los 0.1 mm en las primeras horas. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 14 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las horas más húmedas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta alta humedad, combinada con el cielo cubierto, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 12 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas y costeras, donde el efecto del viento será más notorio. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será del 100% en los intervalos de tiempo comprendidos entre las 07:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante todo el día. Sin embargo, la intensidad de estas lluvias será baja, con acumulados que no superarán los 2 mm en total.

No se prevén tormentas eléctricas, lo que sugiere que las lluvias serán de carácter suave y no generarán condiciones climáticas severas. A lo largo de la jornada, los cielos permanecerán cubiertos, y aunque las lluvias serán intermitentes, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En resumen, Moaña experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Las condiciones del viento añadirán un toque de frescura al ambiente, haciendo que sea un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la belleza del paisaje gallego bajo la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.