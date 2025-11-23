El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitaciones que se mantendrá constante. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo más fría debido a la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera densa y brumosa. Esta combinación de factores puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los residentes de Meis vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las horas más activas. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes experimenten algunas gotas a lo largo de la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan tormentas eléctricas, lo que significa que las condiciones, aunque húmedas, no deberían ser severas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h en las horas pico. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas expuestas. Los vientos serán más intensos durante la tarde, por lo que se aconseja tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

A medida que avance el día, el sol se ocultará a las 18:06, marcando el final de un día nublado y fresco. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Por lo tanto, se recomienda a los conductores y peatones que mantengan precaución al desplazarse.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento del sur contribuirán a un ambiente fresco y brumoso, ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se sale.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.