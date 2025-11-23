El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de bruma, que se espera en varios momentos del día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la cantidad de lluvia será ligera, con acumulados que podrían llegar hasta 0.8 mm en algunos periodos. Las lluvias más significativas se prevén entre las 21:00 y las 23:00 horas, cuando se espera un incremento en la intensidad de las precipitaciones. Sin embargo, durante la mayor parte del día, las lluvias serán intermitentes y poco intensas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, se espera que el viento se intensifique, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en el periodo de la tarde, lo que indica que, aunque las condiciones serán propicias para la lluvia, no se anticipan tormentas severas. Los ciudadanos de Meaño deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que sugiere un día típico de otoño en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.