El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Marín experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Esta leve variación en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 87% a 91%, creará una sensación de frescura y posiblemente incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar condiciones de viento notablemente frescas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre o que necesiten desplazarse en bicicleta o motocicleta.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia ligera, especialmente en las primeras horas del día. Se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera. La combinación de lluvia y viento puede hacer que las condiciones sean resbaladizas, por lo que es importante extremar las precauciones.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 20% de posibilidad en el periodo de 19:00 a 01:00. Sin embargo, es prudente estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. La puesta de sol se espera para las 18:06, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniendo el ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Marín experimentará un día nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda a la población que se prepare para la lluvia y que tome las precauciones necesarias al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.