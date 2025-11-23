El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 10 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando ligeramente a 10 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las horas más frías, con valores que podrían descender hasta los 2 grados en algunos momentos, lo que generará una sensación de frío más intensa.

La precipitación será un factor importante a lo largo del día. Se espera que las lluvias sean escasas, con acumulados que rondarán entre 0.2 y 1 milímetro, siendo más intensas en la tarde. Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir de las 6 de la mañana, con un leve aumento en la cantidad de agua caída hacia la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando se prevé que se registren hasta 0.8 milímetros.

El viento también jugará un papel relevante en la jornada. Se anticipa que sople del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 49 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 17:00 y 19:00 horas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en cero, lo que indica que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, la combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas podría hacer que la jornada sea incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, hoy en Lalín se prevé un día nublado y fresco, con niebla en las primeras horas, lluvias escasas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones invernales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.