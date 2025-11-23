El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica que se espera una atmósfera gris y húmeda. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque en cantidades moderadas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 15 grados . Este rango térmico, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 40 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la humedad, podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. Los vientos más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, por lo que se aconseja tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias sean más intensas en la mañana y a primera hora de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en algunos periodos. Sin embargo, la lluvia será intermitente, lo que significa que habrá breves momentos de calma entre las lluvias. A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 10% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque la lluvia será una constante, las tormentas eléctricas no son esperadas.

A medida que se acerque el ocaso, alrededor de las 18:07, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente. La combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la noche se sienta más fría, por lo que es recomendable abrigarse bien si se planea salir. En resumen, hoy en A Illa de Arousa será un día marcado por la nubosidad y la lluvia, con un ambiente fresco y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.