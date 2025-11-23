El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, será acompañada de una alta humedad relativa que rondará entre el 79% y el 100%, lo que puede generar una sensación térmica más fría de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, aumentando a 22 km/h en la mañana y alcanzando picos de hasta 58 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 5% de posibilidad en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se esperan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones climáticas, ya que el viento puede intensificarse, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, A Guarda experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben prepararse para un tiempo inestable y ventoso, asegurándose de llevar paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.