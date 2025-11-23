El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 88% en la mañana y aumentando hasta un 95% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con el cielo cubierto, generará una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos, provenientes principalmente del este y del sureste, oscilarán entre los 4 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más activas de la tarde.

A lo largo del día, se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes. Sin embargo, no se esperan tormentas, lo que permitirá que la lluvia sea más bien una molestia que un evento severo.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá adecuada, aunque podría verse afectada por la lluvia ligera y la niebla en algunos momentos. Los ciudadanos de Gondomar deben estar preparados para un día gris, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente si planean salir durante la tarde.

La salida del sol está programada para las 08:34, mientras que el ocaso se producirá a las 18:08, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de inclemencia del tiempo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, estabilizándose en torno a los 13 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento.

En resumen, hoy en Gondomar se anticipa un día cubierto y fresco, con lluvias ligeras y vientos moderados. Es recomendable que los residentes se preparen para un tiempo invernal, manteniendo a mano ropa adecuada y protección contra la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.