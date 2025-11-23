El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en las primeras horas, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la jornada, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con lluvias escasas que se irán intensificando a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 10 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, aumentando ligeramente a 8 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 10 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% durante gran parte del día.

La precipitación será un factor importante a considerar, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas de la tarde. Las lluvias comenzarán siendo ligeras, pero se espera que se intensifiquen, especialmente entre las 11:00 y las 23:00 horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Forcarei se enfrenten a lluvias intermitentes.

El viento también jugará un papel relevante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 56 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la humedad y las lluvias. Los vientos serán más intensos en las horas centrales del día, lo que podría causar algunas molestias y afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% de posibilidad de tormentas eléctricas en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados y preparados ante cualquier eventualidad, dado el tiempo cambiante que se espera.

En resumen, Forcarei se prepara para un día de cielos cubiertos, lluvias y viento fuerte, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.