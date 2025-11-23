El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la visibilidad se vea reducida, especialmente en las primeras horas, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 9 a 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma y la niebla. Este nivel de humedad también indica una probabilidad significativa de precipitaciones, con un 100% de probabilidad de lluvia en las franjas horarias de la mañana y la tarde. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 2 mm, lo que podría resultar en lluvias ligeras a moderadas a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 57 km/h en las horas más intensas. Este viento podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío. Las ráfagas de viento también podrían causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 10% de posibilidad en la franja horaria de la tarde, aunque no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de viento y lluvia podría generar situaciones de inestabilidad.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes de A Estrada que tomen precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas, debido a la niebla y la posible acumulación de agua en las carreteras. Las actividades al aire libre deben ser programadas con cuidado, considerando las condiciones climáticas adversas. En resumen, el día se presenta fresco, húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable que podría afectar la sensación térmica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.