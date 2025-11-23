El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la posible formación de niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma persista hasta las 8 de la mañana, momento en el que las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados. A partir de las 9 de la mañana, el cielo seguirá cubierto, y las condiciones de lluvia escasa comenzarán a manifestarse. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras a lo largo de la jornada.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias entre las 5 y las 8 de la mañana, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm. A partir de las 9 de la mañana, las lluvias continuarán, aunque en cantidades menores, con valores que rondarán entre 0.1 y 0.5 mm en las horas siguientes. La lluvia se mantendrá intermitente durante el día, con picos de hasta 1 mm en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad y las lluvias. La dirección del viento, predominantemente del suroeste, también podría contribuir a la persistencia de las nubes y la inestabilidad en la atmósfera.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 13 grados durante la tarde, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 9 grados. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielo cubierto y probabilidad de lluvias escasas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, un día gris y húmedo espera a los habitantes de Cuntis, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un buen libro o una taza de café caliente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.