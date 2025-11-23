El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 10 y 14 grados . Las lluvias serán ligeras, con precipitaciones que se acumularán en torno a 0.1 a 0.6 mm en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante estas franjas horarias.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. En particular, se prevé que las ráfagas más intensas se produzcan entre las 18:00 y las 19:00, coincidiendo con el ocaso, que tendrá lugar a las 18:06.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán propicias para la lluvia, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Catoira se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento del suroeste contribuirán a una sensación de frío, especialmente durante las horas de la tarde. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.