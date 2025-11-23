El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 90% por la tarde. Esto, combinado con la niebla y la bruma esperadas, podría dificultar la visibilidad en algunas áreas, especialmente en las primeras horas.

Los vientos soplarán predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable que los habitantes de A Cañiza tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se acumulen entre 0.1 y 2 mm a lo largo del día, siendo más intensas en la tarde. Esto podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles, por lo que se aconseja tener precaución al conducir y caminar. La niebla y la bruma también podrían hacer que las condiciones de conducción sean más peligrosas, por lo que se recomienda reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniéndose alrededor de los 10 grados . La cobertura de nubes persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, aún se espera que haya algunas lloviznas. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el final de un día gris y húmedo en A Cañiza. Los residentes deben estar preparados para un tiempo invernal y mantenerse informados sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.