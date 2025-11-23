El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, acumulando alrededor de 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.3 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 11 y 15 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se alcanzarán los 14 grados, proporcionando un respiro en medio de la inclemencia del tiempo. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los residentes y visitantes de Cangas se preparen para condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa será notablemente alta, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor de lo que indican las temperaturas. Con valores que rondarán entre el 89% y el 100%, es probable que se sienta un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A lo largo del día, no se prevén tormentas, lo que significa que, aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir.

El orto se producirá a las 08:35 y el ocaso a las 18:07, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. En resumen, hoy en Cangas será un día de cielo cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, ideal para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para la llegada del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.