El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Cambados se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. En total, se espera una precipitación acumulada de aproximadamente 0.9 mm, con picos de hasta 1 mm en las horas centrales de la tarde. Las lluvias serán intermitentes, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 86% y el 100% a lo largo del día. Esto contribuirá a una sensación de mayor frescor, especialmente en combinación con los vientos que soplarán desde el sureste. La velocidad del viento variará, alcanzando rachas de hasta 40 km/h en las horas más activas, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros.

En cuanto a la dirección del viento, se espera que sople predominantemente desde el sur y suroeste, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la sensación de inclemencia. Las rachas más fuertes se producirán entre las 15:00 y las 18:00, coincidiendo con el periodo de mayor actividad de las lluvias.

A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y escasa variación en las temperaturas. La salida del sol se producirá a las 08:35, mientras que el ocaso será a las 18:07, lo que nos brinda un día relativamente corto en términos de luz solar.

Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda tomar precauciones y estar preparados para las lluvias y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.