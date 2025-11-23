El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en varios periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la lluvia.

La precipitación acumulada durante el día se espera que sea leve, con valores que oscilan entre 0.1 y 1 milímetro, siendo más probable en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que refuerza la necesidad de llevar paraguas o impermeables si se planea salir. A pesar de la lluvia, la temperatura se mantendrá relativamente agradable, lo que podría hacer que el día sea tolerable para quienes disfrutan de paseos cortos.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y temperatura puede resultar en un ambiente más fresco y húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá momentos de calma y frescura. Para aquellos que disfrutan de la naturaleza, el entorno húmedo podría traer consigo una belleza especial, con la vegetación vibrante y el aire fresco que caracteriza a esta época del año en Caldas de Reis.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.