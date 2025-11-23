El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, oscilando entre el 85% y el 91%. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más intensas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes de Bueu necesiten paraguas a lo largo del día. Las lluvias serán más intensas en la tarde, con un pico de 0.8 mm entre las 19:00 y 20:00 horas.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 48 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, sobre todo en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 23 km/h durante el día, aumentando notablemente en la tarde.

No se prevén tormentas significativas, aunque hay un 20% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de la lluvia. Sin embargo, la mayor parte del día transcurrirá sin incidentes climáticos severos.

En resumen, Bueu experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable que los habitantes se preparen para un día de clima inestable, llevando consigo ropa adecuada y paraguas para enfrentar las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.