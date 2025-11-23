El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en intervalos específicos. La lluvia será mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, subiendo ligeramente a 12 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 11 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes de Barro se preparen para un día húmedo y ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse reducida debido a la bruma que se espera en varios momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. La bruma puede ser más pronunciada en las áreas cercanas a cuerpos de agua, por lo que se aconseja precaución al conducir.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que el tiempo puede ser impredecible en esta época del año.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento del sur contribuirán a un ambiente fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias si deben salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.