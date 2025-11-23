El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en la mañana y hasta 1 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque no se anticipan tormentas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 82% y el 95% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las condiciones de humedad también pueden contribuir a un ambiente algo pesado, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas expuestas o al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:08, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, lo que podría hacer que la noche sea fresca y húmeda.

En resumen, Baiona experimentará un día de clima mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente y estar preparado para las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.