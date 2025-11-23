El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de lluvia ligera persistan en los periodos iniciales del día, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.9 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la zona se enfrenten a un ambiente húmedo y gris.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 12 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 98% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Los periodos más ventosos se esperan entre las 22:00 y las 23:00, lo que podría generar un ambiente más dinámico y fresco.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia escasa continúen, aunque con una ligera disminución en la intensidad de las precipitaciones hacia la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día.

En resumen, los habitantes de As Neves deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse bien, especialmente si se planea salir durante las horas más frías y húmedas del día.

