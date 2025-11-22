El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

Hoy, 22 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más cubierto, lo que podría afectar la luminosidad y la sensación térmica en la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. Este nivel de humedad también sugiere que las condiciones son propicias para la formación de niebla o bruma, especialmente en las primeras horas del día y al anochecer.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es más alta entre las 13:00 y las 19:00, con un 75% de probabilidad de que se produzcan algunas gotas. Sin embargo, la lluvia no debería ser intensa, lo que permitirá que las actividades al aire libre continúen con precaución.

El viento soplará desde el este y el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Es aconsejable tener en cuenta el viento al planificar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La salida del sol se producirá a las 08:35 y se ocultará a las 18:07, lo que proporciona un tiempo de luz diurna adecuado para disfrutar de las actividades diarias. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, y la sensación de frío se intensificará debido a la humedad y el viento.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las horas de luz mientras dure.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.